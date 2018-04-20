Движение транспорта по Лермонтовскому проспекту в Петербурге ограничат на год

Участок дороги в центре Петербурга будет ограничен для проезда автомобилистов на год. Из-за ремонта асфальтового покрытия с 22 апреля 2018 года по 17 апреля 2019 года движение будет ограничено по Лермонтовскому проспекту от Садовой до Канонерской улицы.

По данным пресс-службы ГАТИ, на этом месте будут проводиться работы по размещению временного ограждения.

Также в апреле будет затруднено движение транспорта на других участках в городе. С 21 по 23 апреля из-за работ по прокладке газопровода будет закрыто движение транспорта по улице Александра Матросова от Парголовской улицы до улицы Харченко. В этот же период ограничат движение транспорта по Корпусной улице от Пионерской улице до Малой Зелениной улицы.

Кроме того, из-за ремонта дорог с 21 по 29 апреля будет ограничено движение транспорта по Владимирскому проспекту от Невского проспекта до Владимирской площади, включая перекрестки. А с 21 апреля по 2 мая из-за работ по замене бортового камня ограничивается движение транспорта по Ждановской улице от Новоладожской улицы до Офицерского переулка.