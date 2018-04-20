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Движение транспорта по Лермонтовскому проспекту в Петербурге ограничат на год
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Движение транспорта по Лермонтовскому проспекту в Петербурге ограничат на год 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Участок дороги в центре Петербурга будет ограничен для проезда автомобилистов на год. Из-за ремонта асфальтового покрытия с 22 апреля 2018 года по 17 апреля 2019 года движение будет ограничено по Лермонтовскому проспекту от Садовой до Канонерской улицы.
По данным пресс-службы ГАТИ, на этом месте будут проводиться работы по размещению временного ограждения.
Также в апреле будет затруднено движение транспорта на других участках в городе. С 21 по 23 апреля из-за работ по прокладке газопровода будет закрыто движение транспорта по улице Александра Матросова от Парголовской улицы до улицы Харченко. В этот же период ограничат движение транспорта по Корпусной улице от Пионерской улице до Малой Зелениной улицы.
Кроме того, из-за ремонта дорог с 21 по 29 апреля будет ограничено движение транспорта по Владимирскому проспекту от Невского проспекта до Владимирской площади, включая перекрестки. А с 21 апреля по 2 мая из-за работ по замене бортового камня ограничивается движение транспорта по Ждановской улице от Новоладожской улицы до Офицерского переулка.
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