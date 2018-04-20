В Санкт-Петербурге почти на год закроют Лермонтовский проспект

В Петербурге на целый год ограничат движение по Лермонтовскому проспекту, об этом сообщают в пресс-службе ГАТИ.

До 17 апреля 2019 года на объекте — от Садовой улицы до Канонерской — будет идти ремонт.

В городе вступит в силу еще ряд ограничений. С 21 по 23 апреля из-за прокладки газопровода запретят проезд по улице Александра Матросова на участке от улицы Парголовской до Харченко. На этот же период закроют Корпускную улицу.

До 29 апреля в Петербурге ограничат движение автомобиль по Владимирскому проспекту — от Невского до Владимирской площади. Работы по замене бортового камня станут причиной закрытия движения по Ждановскоц улице — от Новоладожской до Офицерского переулка.

Кроме того, до 27 апреля ограничат проезд по Шпалерной улице — от Таврической до Лафонско. До 13 мая — от Литейного проспекта до Потемкинской улицы