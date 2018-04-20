Ещё
В Санкт-Петербурге почти на год закроют Лермонтовский проспект
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Санкт-Петербурге почти на год закроют Лермонтовский проспект 

АиФ Санкт-Петербург 46 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге на целый год ограничат движение по Лермонтовскому проспекту, об этом сообщают в пресс-службе ГАТИ.
До 17 апреля 2019 года на объекте — от Садовой улицы до Канонерской — будет идти ремонт.
В городе вступит в силу еще ряд ограничений. С 21 по 23 апреля из-за прокладки газопровода запретят проезд по улице Александра Матросова на участке от улицы Парголовской до Харченко. На этот же период закроют Корпускную улицу.
До 29 апреля в Петербурге ограничат движение автомобиль по Владимирскому проспекту — от Невского до Владимирской площади. Работы по замене бортового камня станут причиной закрытия движения по Ждановскоц улице — от Новоладожской до Офицерского переулка.
Кроме того, до 27 апреля ограничат проезд по Шпалерной улице — от Таврической до Лафонско. До 13 мая — от Литейного проспекта до Потемкинской улицы
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Пьяный Петербуржец угрожал пистолетом в торговом центре На Московском проспекте в Петербурге сбили двух пешеходов Петербург встал в 9-балльных пробках
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мотоциклистам отказывают в ОСАГО23
Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску4
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции4
«Лимузин Путина» никогда не возил президента России
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение