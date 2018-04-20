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Полячка чуть не размозжила голову подруге в попытке пошутить
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Полячка чуть не размозжила голову подруге в попытке пошутить 

Lenta.ru 56 минут назад
Жительница польского города Чеховице-Дзедзице чуть не лишилась головы из-за розыгрыша подруги. Видео, на котором 17-летнюю девушку толкают под колеса движущегося автобуса, опубликовало издание The Mirror.
На кадрах видно, что подросток не ожидала таких действий от подруги, от толчка она падает на землю прямо под колесо автобуса.
Виновница происшествия, не ожидавшая, что ее толчок собьет с ног девушку, поспешила обнять ее после того, как та поднялась на ноги.
По данным The Mirror, на место происшествия были вызваны скорая помощь и полиция. Девушка, устроившая розыгрыш, оштрафована на 300 злотых (около 5,5 тысячи рублей). Полиция собирается добиться для нее более жесткого наказания — если ее признают виновной в том, что ее жертва могла погибнуть, она проведет год в тюрьме.
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