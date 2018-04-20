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В России хотят развивать юношеские автошколы
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В России хотят развивать юношеские автошколы 

CarClub 53 минуты назад
Фото: CarClub
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, предполагающий введение в России новой категории водительских прав — для подростков в возрасте от 16 до 18 лет. С инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин (КПРФ).
Как поясняет «Парламентская газета», законопроект позволяет юношам и девушкам управлять автомобилями категории В под контролем взрослых, уже имеющих «полноценное» водительское удостоверение. По мнению депутата, это позволит раньше развивать навыки вождения и легче адаптироваться на дороге молодым водителям.
Такие водительские удостоверения будут иметь пометку «U», и срок их действия будет автоматически истекать по достижению владельцами восемнадцатилетнего возраста. Документом предусмотрен штраф за управление машиной лицом, имеющим юношеские права, в отсутствие взрослых опытных водителей — от 2500 до 5000 рублей.
Профильный комитет Госдумы по транспорту ранее рекомендовал отклонить законопроект в первом чтении. Депутаты отметили, что согласно положениям Конвенции о дорожном движении 1968 года, договаривающиеся стороны не считают действительным на своей территории водительское удостоверение, владельцу которого не исполнилось 18 лет. При этом Конвенция не предусматривает какого-либо порядка сопровождения «опытным» водителем лиц, имеющих водительское удостоверение, подтверждающее право на управление транспортными средствами любой категории. Поскольку Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о дорожном движении 1968 года, в рамках выполнения международных обязательств она должна обеспечить соответствие национального законодательства нормам Международного права.
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