KIA Optima укрепляет свое лидерство в D-сегменте

KIA Optima укрепляет свое лидерство в D-сегменте Самым продаваемым в России автомобилем D-сегмента (большие семейные авто) по-прежнему остается KIA Optima. Как показывает исследование «Автостат Инфо», продажи этой модели выросли за первый квартал 2018 года на 89% в сравнении с прошлым годом. В отчетный период покупатели приобрели 2931 новую «Оптиму», а годом ранее — 1551 ед.

Второе место среди моделей D-класса занимает Mazda6. Продажи этой модели сократились на 5,5% в отчетный первый квартал 2018 года и составили 1207 ед. против 1277 шт., реализованных годом ранее. По результатам первых трех месяцев этого год российские покупатели приобрели также 879 автомобилей Hyundai Sonata. Таким образом, эта корейская модель вышла на третье место в D-сегменте. В ТОП-5 самых продаваемых моделей этого класса попали также BMW 3-Серии (752 авто, -0,8%) и Mercedes-Benz C-Класса (732 ед., -23,2%).

Объем продаж в сегменте больших семейных автомобилей вырос за первый квартал 2018 года, согласно статистике «Автостат Инфо», на 24,2% к аналогичному периоду прошлого года, то есть с 7085 до 8798 ед. авто. В марте в России было продано 3400 таких машин, что на 6,1% больше, чем в марте 2017-го (3205 авто).