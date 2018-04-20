Прирост рынка иномарок в первом квартале достиг 16 процентов 

Согласно данным «Автостат Инфо», российские покупатели приобрели за первый квартал 2018 года 251 644 новые иномарки. Показатели реализации таких машин выросли на 15,6% относительно прошлогоднего результата — 217 778 ед. авто.
Доля машин иностранных брендов в объеме всех проданных в РФ авто (321 247 ед.) составила 78,3%. Для сравнения доля российских легковушек — 21,7%.
Статистика «Автостат Инфо» показывает, что самой популярной иномаркой у российских покупателей остается модель KIA Rio. За первый квартал 2018 года было продано 21 258 таких машин, что на 2,4% больше, чем годом ранее. Второе место в рейтинге среди иномарок занимает Hyundai Creta. Этот кроссовер разошелся на рынке в количестве 15 227 ед., показав годовой прирост продаж на 44,3%. Третьим стал Hyundai Solaris — 11 343 авто, что на 24,4% меньше прошлогоднего результата. Седан Volkswagen Polo (9940 ед., +15,6%) и внедорожник Renault Duster (8637 шт., +15,4%) вошли в ТОП-5 самых продаваемых в РФ иномарок.
Этот рейтинг по результатам первого квартала 2018 года составили также и такие модели, как:
Volkswagen Tiguan — 6666 ед. (+46,2%),
KIA Sportage — 6463 авто (+38,4%),
Chevrolet NIVA — 6407 шт. (+0,25%),
Renault Logan — 6320 авто (+11,4%),
Renault Kaptur — 6210 ед. (-0,5%).
Добавим, что в марте 2018 года в России было продано 100 353 иномарки. Этот сегмент авторынка вырос на 8% относительно результата продаж за март 2017-го — 92 981 авто.