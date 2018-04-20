Прирост рынка иномарок в первом квартале достиг 16 процентов

Согласно данным «Автостат Инфо», российские покупатели приобрели за первый квартал 2018 года 251 644 новые иномарки. Показатели реализации таких машин выросли на 15,6% относительно прошлогоднего результата — 217 778 ед. авто.

Доля машин иностранных брендов в объеме всех проданных в РФ авто (321 247 ед.) составила 78,3%. Для сравнения доля российских легковушек — 21,7%.

Этот рейтинг по результатам первого квартала 2018 года составили также и такие модели, как:

Добавим, что в марте 2018 года в России было продано 100 353 иномарки. Этот сегмент авторынка вырос на 8% относительно результата продаж за март 2017-го — 92 981 авто.