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Прирост рынка иномарок в первом квартале достиг 16 процентов
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Прирост рынка иномарок в первом квартале достиг 16 процентов 

«Автостат Инфо» 22 минуты назад
Согласно данным «Автостат Инфо», российские покупатели приобрели за первый квартал 2018 года 251 644 новые иномарки. Показатели реализации таких машин выросли на 15,6% относительно прошлогоднего результата — 217 778 ед. авто.
Доля машин иностранных брендов в объеме всех проданных в РФ авто (321 247 ед.) составила 78,3%. Для сравнения доля российских легковушек — 21,7%.
Статистика «Автостат Инфо» показывает, что самой популярной иномаркой у российских покупателей остается модель KIA Rio. За первый квартал 2018 года было продано 21 258 таких машин, что на 2,4% больше, чем годом ранее. Второе место в рейтинге среди иномарок занимает Hyundai Creta. Этот кроссовер разошелся на рынке в количестве 15 227 ед., показав годовой прирост продаж на 44,3%. Третьим стал Hyundai Solaris — 11 343 авто, что на 24,4% меньше прошлогоднего результата. Седан Volkswagen Polo (9940 ед., +15,6%) и внедорожник Renault Duster (8637 шт., +15,4%) вошли в ТОП-5 самых продаваемых в РФ иномарок.
Этот рейтинг по результатам первого квартала 2018 года составили также и такие модели, как:
Volkswagen Tiguan — 6666 ед. (+46,2%),
KIA Sportage — 6463 авто (+38,4%),
Chevrolet NIVA — 6407 шт. (+0,25%),
Renault Logan — 6320 авто (+11,4%),
Renault Kaptur — 6210 ед. (-0,5%).
Добавим, что в марте 2018 года в России было продано 100 353 иномарки. Этот сегмент авторынка вырос на 8% относительно результата продаж за март 2017-го — 92 981 авто.
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