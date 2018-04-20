В Березовском сотрудник автомойки задавил клиента и коллегу 

По данным регионального СК, трагедия произошла 17 апреля на улице Ленина в Березовским. Сотрудник автомойки выезжал из гаража на стареньком «Мерседесе». Выезжая, он внезапно повысил скорость, и машина с силой сбила двоих женщин, стоявших ряджом с автомойки.
Автомобиль протащил обеих женщин несколько метров. Одна из них, администратор заведения, попала под капот и получила серьезные травмы, от которых через некоторое время скончалась в больнице. Хозяйка машины получила небольшие травмы, госпитализация ей не потребовалась.
Выяснилось, что у водителя «Мерседеса» не было прав и навыков вождения, что и стало причиной трагедии. Сейчас следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства трагедии.
«Для определения точной причины смерти погибшей женщины и установления степени тяжести вреда, причиненного второй пострадавшей, проводятся соответствующие исследования. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.