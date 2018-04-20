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На ЕКАД собралась пробка из-за ДТП с фурой
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На ЕКАД собралась пробка из-за ДТП с фурой 

e1.ru 46 минут назад
Фото: e1.ru
Сегодня утром в районе первого километра ЕКАД неподалеку от Челябинского тракта произошло ДТП с участием фуры и легкового авто. Как сообщают очевидцы, грузовик лежит в кювете.
— Там приличная пробка. Работают сотрудники ГИБДД, — рассказала читательница Татьяна.
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