Массовое ДТП в Уфе: легковушка протаранила элитную иномарку

Утром 20 апреля в Демском районе города произошло ДТП. На улице Правды водитель автомобиля Hyundai протаранил попутную иномарку Lexus . От удара легковушку откинуло на припаркованную машину марки Hyundai. Фото с места происшествия появились в группе «БашДТП».

— Водитель Lexus с правой стороны резко перестроилась в левую и пошла на разворот, не посмотрев в зеркала. После этого я и врезался в машину. Дорога после дождя скользкая, жал на тормоза, но не успел, — рассказал свою версию виновник ДТП.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Три автомобиля получили серьезные механические повреждения. На место вызвали дорожных полицейских. Они установят обстоятельства происшествия.

Участники ДТП просят о помощи. Всех, кто видел момент столкновения или заснял его на камеру видеорегистратора, просят звонить по номеру 8 (987) 581-71-45.