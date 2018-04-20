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Массовое ДТП в Уфе: легковушка протаранила элитную иномарку
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Массовое ДТП в Уфе: легковушка протаранила элитную иномарку 

ufa1.ru 8 минут назад
Фото: ufa1.ru
Утром 20 апреля в Демском районе города произошло ДТП. На улице Правды водитель автомобиля Hyundai протаранил попутную иномарку Lexus. От удара легковушку откинуло на припаркованную машину марки Hyundai. Фото с места происшествия появились в группе «БашДТП».
— Водитель Lexus с правой стороны резко перестроилась в левую и пошла на разворот, не посмотрев в зеркала. После этого я и врезался в машину. Дорога после дождя скользкая, жал на тормоза, но не успел, — рассказал свою версию виновник ДТП.
К счастью, в аварии никто не пострадал. Три автомобиля получили серьезные механические повреждения. На место вызвали дорожных полицейских. Они установят обстоятельства происшествия.
Участники ДТП просят о помощи. Всех, кто видел момент столкновения или заснял его на камеру видеорегистратора, просят звонить по номеру 8 (987) 581-71-45.
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