Челябинец с тюменцем сошлись на дороге в лобовом столкновении 

На территории Белозерского района Курганской области столкнулись два легковых автомобиля.
По предварительной информации, накануне, 19 апреля, около 22.20 часов на 73 километре автодороги «Иртыш» — подъезд к г. Тюмень» 50-летний житель Челябинской области, управляя автомобилем NISSAN Almera, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем DAEWOO Nexia, под управлением 34-летнего жителя Тюмени. В результате происшествия оба водителя получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
Как уточняют в УГИБДД УМВД России по Курганской области, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.