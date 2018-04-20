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Челябинец с тюменцем сошлись на дороге в лобовом столкновении
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Челябинец с тюменцем сошлись на дороге в лобовом столкновении 

Уральский меридиан 27 минут назад
Фото: Уральский меридиан
На территории Белозерского района Курганской области столкнулись два легковых автомобиля.
По предварительной информации, накануне, 19 апреля, около 22.20 часов на 73 километре автодороги «Иртыш» — подъезд к г. Тюмень» 50-летний житель Челябинской области, управляя автомобилем NISSAN Almera, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем DAEWOO Nexia, под управлением 34-летнего жителя Тюмени. В результате происшествия оба водителя получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
Как уточняют в УГИБДД УМВД России по Курганской области, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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