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Водитель легковушки совершал обгон: подробности трагического ДТП под Ярково
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Водитель легковушки совершал обгон: подробности трагического ДТП под Ярково 

72.ru 27 минут назад
Фото: 72.ru
Стали известны подробности трагического ДТП в Ярковском районе, которое произошло в минувший четверг 19 апреля. Здесь в девять часов вечера столкнулись Nissan и тягач.
— Предполагаемая причина этой аварии — опасный обгон. Его совершал водитель легковушки, 1982 года рождения, житель Ярковского района. При столкновении с Volvo он получил травмы, несовместимые с жизнью, — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД. Удар автомобилей был на столько сильным, что движок легковушки оказался в нескольких метрах от самого места ДТП. Очевидцы сообщают, что шансов выжить у мужчины не было.
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