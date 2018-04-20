Водитель легковушки совершал обгон: подробности трагического ДТП под Ярково 

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«Lexus что-то приуныл»: в утреннем ДТП на тюменской объездной перевернулась иномарка

В районе ДОК «Красный октябрь» прохожие нашли на тротуаре тело мужчины

«Я паркуюсь, как...»: тюменские автохамы перегораживают проезды во дворах и ставят машины под окна