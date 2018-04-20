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В Зальцбурге при столкновении пассажирских поездов пострадали более 50 человек
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В Зальцбурге при столкновении пассажирских поездов пострадали более 50 человек 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Reuters
На вокзале австрийского Зальцбурга 54 человека пострадали при столкновении вагонов венецианского и цюрихского поездов. Об этом сообщает Focus.
Как отмечается, два ночных поезда столкнулись утром 20 апреля. Пока неизвестно, была ли причиной инцидента техническая проблема или ошибка машиниста. В настоящее время проводится проверка.
По имеющимся данным, в поездах находились около 240 человек. В момент столкновения они спали. Пострадавшие получили легкие травмы, в основном связанные с падением багажа и других предметов. Людей доставили в близлежащие больницы.
Ранее два грузовых поезда столкнулись на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области, пострадал машинист поезда.
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