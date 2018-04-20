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В Зальцбурге столкнулись два поезда: есть пострадавшие
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В Зальцбурге столкнулись два поезда: есть пострадавшие 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
По предварительным данным, пострадали от 35 до 40 человек. Инцидент произошел на центральном железнодорожном вокзале города, передает ТАСС со ссылкой на местное издание.
Маневровый локомотив цеплял вагон к составу, следовавшему по маршруту Цюрих — Вена, и врезался в стоявший на путях пассажирский поезд. Авария не повлияла на движении поездов.
Большинство пострадавших получили легкие травмы, им оказали медпомощь. Сейчас российское генконсульство в Зальцбурге выясняет, были ли граждане России в поезде в момент инцидента. Пока таких данных нет, сообщило посольство РФ в Австрии.
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