В Зальцбурге столкнулись два поезда: есть пострадавшие

По предварительным данным, пострадали от 35 до 40 человек. Инцидент произошел на центральном железнодорожном вокзале города, передает ТАСС со ссылкой на местное издание.

Маневровый локомотив цеплял вагон к составу, следовавшему по маршруту Цюрих — Вена, и врезался в стоявший на путях пассажирский поезд. Авария не повлияла на движении поездов.

Большинство пострадавших получили легкие травмы, им оказали медпомощь. Сейчас российское генконсульство в Зальцбурге выясняет, были ли граждане России в поезде в момент инцидента. Пока таких данных нет, сообщило посольство РФ в Австрии.