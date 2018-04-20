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В Башкирии столкнулись две легковушки: пострадала пассажирка
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В Башкирии столкнулись две легковушки: пострадала пассажирка 

ufa1.ru 12 минут назад
Фото: ufa1.ru
Днем 20 апреля в Стерлитамаке произошла серьезная авария. На пересечении улиц Чапаева и Пантелькина столкнулись две легковушки. 50-летний водитель Nissan Almera не уступил дорогу DFM H30 Cross. От удара переднюю часть автомобилей раскурочило.
— В результате аварии пострадала 27-летняя пассажирка внедорожника. С травмами ее доставили в больницу, — рассказали в ГИБДД республики.
Обстоятельства происшествия предстоит выяснить дорожным полицейским. На месте работают сотрудники ГИБДД.
За сутки в республике в шести авариях пострадали шесть человек.
Обстоятельства происшествия выясняются
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