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В Стерлитамаке рухнула стена склада: пострадали два человека
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В Стерлитамаке рухнула стена склада: пострадали два человека 

ufa1.ru 18 минут назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
21 апреля в 16 часов 35 минут в опертивно-дежурную смену ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан» поступило сообщение об обрушении ненесущей перегородки в помещении склада размерами 20х10 метров индивидуального предпринимателя по адресу: г. Стерлитамак, ул. Тукаева, 26. На место направлены силы и средства Стерлитамакского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытию к месту вызова установлено, что при проведении демонтажа внутренней ненесущей перегородки произошло обрушение кладки. В результате обрушения пострадали два рабочих, бригадами скорой медицинской помощи они доставлены в городскую клиническую больницу г. Стерлитамак. Состояние пострадавших средней тяжести. В складе хранился газированный сладкий напиток, склад заполнен товаром на 10 процентов.
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