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Авария «пазика» парализовала движение в Заволжье
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Авария «пазика» парализовала движение в Заволжье 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Авария «пазика» сегодня серьезно осложнило движение в Заволжье. Как узнал KOSTROMA.TODAY, автобус сломался почти на въезде к мосту.
Как нам стало известно, стоит почти вся улица Магистральная, улица, Евгения Ермакова, улица Набережная, улица Нижняя Дебря, улица Подлипаева и улица Ивана Сусанина.
Машины двигаются со скоростью примерно 2 километра в час. Людям, стоящим в пробке, остается коротать время общением в соцсетях.
Кстати, еще до начала ремонта моста редакция KOSTROMA.TODAY выяснила, что будет, если автобус сломается НА мосту? Подробнее — вот здесь.
Причины аварии автобуса пока неизвестны.
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