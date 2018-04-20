Авария «пазика» парализовала движение в Заволжье

Авария «пазика» сегодня серьезно осложнило движение в Заволжье. Как узнал KOSTROMA.TODAY, автобус сломался почти на въезде к мосту.

Как нам стало известно, стоит почти вся улица Магистральная, улица, Евгения Ермакова, улица Набережная, улица Нижняя Дебря, улица Подлипаева и улица Ивана Сусанина.

Машины двигаются со скоростью примерно 2 километра в час. Людям, стоящим в пробке, остается коротать время общением в соцсетях.

Кстати, еще до начала ремонта моста редакция KOSTROMA.TODAY выяснила, что будет, если автобус сломается НА мосту? Подробнее — вот здесь.

Причины аварии автобуса пока неизвестны.