Суды в России всё реже лишают водителей прав за выезд на встречную полосу

Чаще всего нарушители отделываются штрафом в размере 5 000 рублей (или 2 500 рублей, если уплатить в 20-дневный срок).

Стали известны сведения о работе судов общей юрисдикции при рассмотрении административных дел за нарушения ПДД в 2017 году. Можно отметить определённую тенденцию: наблюдается постепенное уменьшение количества водителей, наказываемых судами. При этом стоит отметить, что сюда попадают дела, связанные с серьёзными нарушениями правил дорожного движения.

Так, судами рассматриваются дела по составам, предусмотренным главой 12 КоАП. В их числе такие нарушения, как выезд на полосу, предназначенную для встречного движения (в местах, где это запрещено), вождение в нетрезвом состоянии, значительное превышение скоростного лимита и другие.

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«При уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной…

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Согласно информации, размещённой на сайте судебного департамента Верховного суда, за прошлый год количество наказаний за управление автомобилем с техническими неисправностями сократилось с 8 700 до 8 100 решений. Речь идёт об эксплуатации ТС с дефектами тормозной системы, рулевого управления.

Напомним, при этом за прошлый год выросло число ДТП с участием неисправных машин. Количество таких аварий увеличилось на 19,67% до 6 455 случаев. В них погибло 1 058 человек (прирост показателя — 8,18%), получили травмы 9 737 участников (прирост — 20,93%).

Заметно сократилось также количество наказаний водителей, которые выехали на железнодорожные пути с нарушением ПДД: с 8 300 до 5 900 судебных решений. Примерно в два раза (до 1 700) сократилось число наказаний за непредоставление преимущества ТС с включенным спецсигналом. А водителей, наказанных за значительное превышение скоростного лимита (более 60 км/ч), стало меньше в три раза (всего около 2 000 судебных решений).

Количество осуждённых по статьям 12.8 и 12.26 КоАП, то есть за управление ТС в нетрезвом состоянии и отказ от медосвидетельствования соответственно, также сократилось. В первом случае с 353 100 до 317 400 решений (на 10,1%), во втором — с 228 500 до 204 200 (на 10,6%). За первичное нарушение водителя лишают прав на 1,5-2 года и обязывают выплатить штраф в размере 30 000 рублей.

Согласно статистике ВС, суммарный объём наложенных штрафов за вождение в состоянии опьянения (7,8 миллиарда рублей) в 3,4 раза больше, по сравнению с объёмом уплаченных (или принудительно взысканных) штрафов (2,3 миллиарда рублей). Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на правозащитника Льва Воропаева , это можно объяснить слабой работой судебных приставов.

Помимо этого интересны данные по делам, касающимся выезда на встречную полосу (части 4 и 5 статьи 12.15 КоАП). За прошлый год количество решений судов сократилось с 195 500 до 181 400 (на 7,2%). Большая часть нарушителей — свыше 159 000 человек — при этом смогли избежать лишения, отделавшись только штрафом. Лев Воропаев отметил, что таким образом «суды перестраховываются от возможных обжалований».

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о том, что ГИБДД начала новую социальную кампанию «Повод для обгона». В ведомстве отметили, что в течение 2017 года было зафиксировано около 15 100 аварий с выездом на полосу встречного движения.

По материалам: www.kolesa.ru