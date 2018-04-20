В Зауралье водитель врезался в дерево

В Шатровском районе автомобиль съехал с дороги. По предварительной информации, около 14:00 на седьмом километре автодороги Шатрово — Камышевка 43-летний житель района на автомобиле ВАЗ-21093 не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

— В результате происшествия пассажир автомобиля — 38-летняя женщина получила травмы. Водитель в аварии не пострадал. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, — сообщает отделение пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области.

Всего за прошлые сутки в области произошло 29 аварий. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 12 водителей.