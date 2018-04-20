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«У нее оказывается еще четыре ранения на спине»: бабушка башкирской школьницы рассказала о состоянии внучки
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«У нее оказывается еще четыре ранения на спине»: бабушка башкирской школьницы рассказала о состоянии внучки 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Девочка, которую ранил девятиклассник в Стерлитамаке, все еще находится в реанимации. Более того, родственникам рассказали, что у нее на спине четыре ножевых ранения. Об этом «360» сообщила ее бабушка Ирина Петровна.
Врачи какое-то время скрывали эту информацию от близких школьницы.
Изначально нам вообще сказали, что только два ранения, а оказывается четыре на спине и одно спереди. Как он ей в сердце не попал… рядом в общем прошелся ножечек.
— бабушка пострадавшей школьницы.
Ирина Петровна добавила, что все время с момента трагедии у семьи был пропуск в реанимацию. Пострадавшая идет на поправку.
Да, она бодрая была вчера и разговаривает нормально, но трубочки конечно везде, на всех ее ранениях.
— бабушка пострадавшей школьницы.
Ранее появилась информация о том, что всех жертв нападения в башкирской школе перевели из реанимации в общее отделение. Как уточнил Минздрав республики, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
Инцидент произошел утром 18 апреля. 17-летний подросток набросился на своих одноклассников и учителя с ножом, а позже поджег класс. В результате ЧП пострадали четыре человека, в том числе и сам виновник произошедшего.
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