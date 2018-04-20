Злостный нарушитель ПДД сбил пенсионерку в Ставрополе

Водитель «ВАЗ-21099» сбил пожилую женщину вечером 19 апреля в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Правонарушитель ехал по Черниговской в сторону улицы Роз. Сворачивая влево, он не заметил пенсионерку, которая пересекала проезжую часть не по «зебре».

Женщина оказалась в больнице с сочетанной травмой тела, но повреждения оказались терпимыми, и она отделалась амбулаторным лечением.

Невнимательный водитель из Михайловска оказался злостным нарушителем ПДД, привлекавшийся не менее 10 раз за два года к административной ответственности.