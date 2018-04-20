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Злостный нарушитель ПДД сбил пенсионерку в Ставрополе
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Злостный нарушитель ПДД сбил пенсионерку в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Водитель «ВАЗ-21099» сбил пожилую женщину вечером 19 апреля в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Правонарушитель ехал по Черниговской в сторону улицы Роз. Сворачивая влево, он не заметил пенсионерку, которая пересекала проезжую часть не по «зебре».
Женщина оказалась в больнице с сочетанной травмой тела, но повреждения оказались терпимыми, и она отделалась амбулаторным лечением.
Невнимательный водитель из Михайловска оказался злостным нарушителем ПДД, привлекавшийся не менее 10 раз за два года к административной ответственности.
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