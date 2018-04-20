Саратовская «скорая» была забросана камнями

Хулиганы произвели атаку на карету «неотложки», когда автомобиль возвращался с вызова на станцию.

Инцидент произошел примерно в 2 часа ночи в Саратове на улице Чернышевского. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в региональном министерстве здравоохранения

Неизвестная компания неожиданно забросала служебный автомобиль камнями. При этом сотрудники «скорой», которые ехали в ГАЗели, не пострадали. Однако транспортному средству нанесен ущерб. Полиция занимается розыском злоумышленников.