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Саратовская «скорая» была забросана камнями
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Саратовская «скорая» была забросана камнями 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Хулиганы произвели атаку на карету «неотложки», когда автомобиль возвращался с вызова на станцию.
Инцидент произошел примерно в 2 часа ночи в Саратове на улице Чернышевского. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Неизвестная компания неожиданно забросала служебный автомобиль камнями. При этом сотрудники «скорой», которые ехали в ГАЗели, не пострадали. Однако транспортному средству нанесен ущерб. Полиция занимается розыском злоумышленников.
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