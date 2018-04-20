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Около 20 активистов вышли на одиночные пикеты во Владивостоке против повышения утильсбора на автомобили
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Около 20 активистов вышли на одиночные пикеты во Владивостоке против повышения утильсбора на автомобили 

Prim.News 1 час назад
Пикеты прошли на центральных улицах города.
Активисты во Владивостоке провели пикеты против повышения утилизационного сбора на автомобили и роста цен на топливо, сообщает «Интерфакс — Дальний Восток».
Около 20 человек с плакатами против повышения утильсбора в пятницу вышли на одиночные пикеты на центральные улицы города.
Ранее сообщалось, что власти Приморья и депутаты краевого Законодательного собрания обратились в правительство РФ с просьбой перенести сроки введения повышенных размеров утилизационного сбора на автомобили с 1 апреля на сентябрь.
Отмечалось, что утилизационный сбор взимается при таможенном оформлении, поэтому повышение ставок также приведет к существенному росту цен на вновь ввозимые автомобили в Приморском крае.
Документ, согласно приведенным пресс-службой администрации края данным, предполагает увеличение размеров утилизационного сбора по ряду наиболее востребованных в Приморье видов автомобилей на 50-90%.
Постановление правительства от 19 марта 2018 года устанавливает новые ставки утильсбора для автомобилей, заявленная средняя индексация составляет 15%. Кроме того, утилизационный сбор, согласно этому документу, распространяется на полуприцепы.
Приморский край занимает первое место среди регионов по количеству ввозимых автомобилей б/у из Японии.
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