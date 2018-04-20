Около 20 активистов вышли на одиночные пикеты во Владивостоке против повышения утильсбора на автомобили

Пикеты прошли на центральных улицах города.

Активисты во Владивостоке провели пикеты против повышения утилизационного сбора на автомобили и роста цен на топливо, сообщает « Интерфакс — Дальний Восток».

Около 20 человек с плакатами против повышения утильсбора в пятницу вышли на одиночные пикеты на центральные улицы города.

Ранее сообщалось, что власти Приморья и депутаты краевого Законодательного собрания обратились в правительство РФ с просьбой перенести сроки введения повышенных размеров утилизационного сбора на автомобили с 1 апреля на сентябрь.

Отмечалось, что утилизационный сбор взимается при таможенном оформлении, поэтому повышение ставок также приведет к существенному росту цен на вновь ввозимые автомобили в Приморском крае.

Документ, согласно приведенным пресс-службой администрации края данным, предполагает увеличение размеров утилизационного сбора по ряду наиболее востребованных в Приморье видов автомобилей на 50-90%.

Постановление правительства от 19 марта 2018 года устанавливает новые ставки утильсбора для автомобилей, заявленная средняя индексация составляет 15%. Кроме того, утилизационный сбор, согласно этому документу, распространяется на полуприцепы.

Приморский край занимает первое место среди регионов по количеству ввозимых автомобилей б/у из Японии.