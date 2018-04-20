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Нижегородским автолюбителям напомнили об ограничениях при репетиции парада
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Нижегородским автолюбителям напомнили об ограничениях при репетиции парада 

nn.ru 43 минуты назад
Фото: nn.ru
21, 26 и 29 апреля, с 9.30 до 14.00, будет временно ограничено движение транспорта по площади Минина и Пожарского (на участке от памятника В. П. Чкалову до улицы Варварской) с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам. Об этом сообщает пресс-служба правительства нижегородской области.
Движение транспорта по набережной Гребного канала (на участке от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 112а по улице Слобода Печеры) с 9.30 до 14.00 21, 23, 24, 25, 26 и 30 апреля будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.
Обращаем внимание, что парковка транспортных средств в это время на вышеуказанных участках будет запрещена. Оставленные в зоне проведения мероприятий автомобили, начиная с 2.00 до 14.00 21 апреля, с 23 по 26 апреля, 29 и 30 апреля, будут перемещаться Центром организации дорожного движения совместно с отделом ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду на примыкающие улицы.
Ранее мы рассказывали, как проходила первая репетиция парада.
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