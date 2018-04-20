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ГИББД прокомментировало ДТП с велосипедистом в Петрозаводске
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ГИББД прокомментировало ДТП с велосипедистом в Петрозаводске 

Карельские вести 51 минуту назад
14-летнего юношу сбил 72-летний водитель автомобиля «Тойота Королла». В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности ДТП с участием велосипедиста, которое произошло вчнра, в четверг 19 апреля, на улице Чапаева. Фотографии с места аварии были опубликованы вчера на портале «Карельские Вести».
В 18:10 в Петрозаводске, в районе дома №104 по улице Чапаева, 72-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» допустил наезд на 14-летнего юношу, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение,
— говорится в сводке автодорожного ведомства. По материалам: ptzgovorit.ru
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