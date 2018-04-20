ГИББД прокомментировало ДТП с велосипедистом в Петрозаводске

14-летнего юношу сбил 72-летний водитель автомобиля « Тойота Королла». В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности ДТП с участием велосипедиста, которое произошло вчнра, в четверг 19 апреля, на улице Чапаева. Фотографии с места аварии были опубликованы вчера на портале «Карельские Вести».

В 18:10 в Петрозаводске, в районе дома №104 по улице Чапаева, 72-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» допустил наезд на 14-летнего юношу, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение,