Эксперты оценили идею повысить штрафы за парковку на проезжей части

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости . Повышение штрафов за нарушение остановки автомобилей на проезжей части не будет эффективно, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты. По их мнению, в Москве и Санкт–Петербурге штрафы и так достаточно высокие, да и вообще эта инициатива малореализуема.

"Одна мера, безусловно, на мой взгляд, не принесет какого-то ожидаемого эффекта. Во-первых сразу возникает вопрос о способах контроля, то есть ввести в России штрафные санкции — это довольно распространенная мера. Также как закон какой-то придумать, чтоб он ограничивал что-либо и каким-то образом бы работал. Это как вопрос с запретом курения в общественных местах или запрет на использовании «Телеграм» на территории РФ не очень понятно как контролировать, потому что это довольно сложная история во всех смыслах. Также и здесь" — заявил основатель движения «СтопХам» Дмитрий Чугунов

По его мнению, «нужно примерно представлять количество проезжих частей, на которых запрещена остановка». «Также установка дополнительного оборудования на этих дорогах, которое позволило бы в автоматическом режиме контролировать соблюдение ПДД и взыскивать штрафы. Это бы загромоздило бы наши улицы окончательно», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что данная мера была бы эффективная только в том случае, если её возможно было бы исполнить

В свою очередь руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев отметил, что штраф за парковку на проезжей части в Москве и Санкт-Петербурге и так уже достаточно высокий, и это стимулирует людей не нарушать эти правила.

"Если мы говорим, что нужно ужесточить штраф за то, что заезжают на газон или еще что-то конкретно, как я понял, об этом они ничего Медведеву не докладывают, поэтому я пока не вижу смысла что-то обсуждать", — добавил Канаев.