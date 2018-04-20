Медведева просят увеличить штраф за остановку транспорта на проезжей части

Соответствующее письмо собеседник агентства отправил Медведеву в пятницу. Шапкин отмечает, что автомобильные пробки наносят большой вред экономике и окружающей среде, при этом чаще всего они создаются по причине мелких аварий, участники которых могут часами задерживать движение тысяч транспортных средств.

"В целях снижения количества заторов на дорогах прошу вас значительно увеличить штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств", — говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Он также просит исключить возможность двусмысленного толкования положений «Правил дорожного движения» и Кодекса об административных нарушениях относительно возможности водителей покинуть место аварии и самостоятельно оформить незначительное ДТП, внеся соответствующие изменения.

Кроме того, представитель Союза просит поручить Росстрахнадзору провести проверку страховых компаний на предмет соблюдения ими требований статьи 11.1 (Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции) федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».