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В Краснодаре неустановленный водитель на неустановленном авто сбил ребёнка
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В Краснодаре неустановленный водитель на неустановленном авто сбил ребёнка 

За рулем Кубань 50 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Вечером 3 апреля в Краснодаре во дворе дома №350/8 по улице Калинина произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход.
Как сообщили порталу «За Рулём — Кубань» в ГИБДД Краснодара, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на 9-летнего мальчика, который, направляясь к детской площадке в центре двора, вышел на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Отмечается, что вместе с пострадавшим была его бабушка, которая шла позади и не успела среагировать, когда ребёнок выбежал на проезжую часть двора.
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