Ещё
Растущая дыра в асфальте на перекрёстке Челябинска поглотила ограждение
Далее:
Читайте также:
Ещё

Растущая дыра в асфальте на перекрёстке Челябинска поглотила ограждение 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Дорожное ограждение, выставленное вокруг ямы в в Тракторозаводском районе Челябинска, провалилось под землю. Автомобилисты наблюдают, как на фоне бездействия дорожников дыра в асфальте увеличивается день ото дня, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Глубокая яма образовалась после схода снега на перекрёстке улиц Марченко и Салютной. По словам автомобилистов, она больше метра в диаметре и продолжает расти. Под землю уже ушло ограждение, которое выставили вокруг сотрудники компании «ЮжУралМост».
Дыра в землю стала поводом для шуток среди челябинцев.
«Открыли портал в другое измерение», — написали под фото в социальной сети Юлия Сизоненко.
«Опять метеорит прилетал?» — удивился Дмитрий Якут-Водянов.
«Наконец-то метро достроили. Ныряйте и погнали», — отметил Денис Буланов.
«Люди, которые помогали весне и ели снег — сожрали и асфальт», — заметил пользователь Vladimir Flex.
При этом горожане говорят, что проблемы с асфальтом есть и в других местах.
«На углу дома по ул. Шуменской, 18, как раз за пятиэтажными домами, что на этом фото, тоже асфальт провалился. Уже больше месяца дыра, а воз и ныне там», — рассказала Мария Ангилевская.
«У Шуменской, 31 «А» тоже провал асфальта», — добавила Татьяна Соломонова.
«А на ул. Цвиллинга асфальт наоборот вздыбился», — заметила Асель Володина.
АиФ: последние новости
Инспектора ГИБДД в Зауралье оштрафовали за отобранные у водителя документы ДТП на автодороге «Челябинск – Троицк» унесло жизни троих человек 13-летний мальчик попал под колёса машины по пути в школу в Сатке
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску104
Мотоциклистам отказывают в ОСАГО49
Девушке в багажнике авто сломали ноги2
Китайский урод для субербогачей48
Красота Женевского автосалона37
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение