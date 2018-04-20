Растущая дыра в асфальте на перекрёстке Челябинска поглотила ограждение

Дорожное ограждение, выставленное вокруг ямы в в Тракторозаводском районе Челябинска, провалилось под землю. Автомобилисты наблюдают, как на фоне бездействия дорожников дыра в асфальте увеличивается день ото дня, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Глубокая яма образовалась после схода снега на перекрёстке улиц Марченко и Салютной. По словам автомобилистов, она больше метра в диаметре и продолжает расти. Под землю уже ушло ограждение, которое выставили вокруг сотрудники компании «ЮжУралМост».

Дыра в землю стала поводом для шуток среди челябинцев.

«Открыли портал в другое измерение», — написали под фото в социальной сети Юлия Сизоненко.

«Опять метеорит прилетал?» — удивился Дмитрий Якут-Водянов.

«Наконец-то метро достроили. Ныряйте и погнали», — отметил Денис Буланов.

«Люди, которые помогали весне и ели снег — сожрали и асфальт», — заметил пользователь Vladimir Flex.

При этом горожане говорят, что проблемы с асфальтом есть и в других местах.

«На углу дома по ул. Шуменской, 18, как раз за пятиэтажными домами, что на этом фото, тоже асфальт провалился. Уже больше месяца дыра, а воз и ныне там», — рассказала Мария Ангилевская.

«У Шуменской, 31 «А» тоже провал асфальта», — добавила Татьяна Соломонова.

«А на ул. Цвиллинга асфальт наоборот вздыбился», — заметила Асель Володина.