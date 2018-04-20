На Димитровском мосту длинномер в пробке умудрился устроить ДТП с автобусом

В столице Сибири на Димитровском мосту сегодня, 20 апреля, в 13:37 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автобуса, обслуживающего городской маршрут № 14. Что поразительно, на мосту образовался довольно крупный дорожно-транспортный затор, который типичен для пятничных будней в мегаполисе. Однако, не смотря на это, водитель за рулем большегруза умудрился врезаться в пассажирский автобус довольно с большой скоростью.

«Я вообще не понимаю, как все получилось», — сообщает очевидица происшествия Марина Крайнова. — На мосту пробка, транспорт плетется черепашьим шагом, а тут раздался грохот, автобус сотрясло. Я стояла у окна и отбежала от него потому, что оно чуть не разбилось».

Грузовой автомобиль протаранил автобусу бок и снес зеркало. Кроме того, от удара автобус отбросило на бордюры у обочины дороги.

«Водитель автобуса был возмущен произошедшим, но высказать недовольства мужчине за рулем большегруза смог не сразу — грузовик отъехал на довольно приличное расстояние от места ДТП, — говорит еще один очевидец происшествия Олег Гутов.

Пассажиров автобуса пришлось высадить. Многие остались дожидаться следующего маршрута, а другие поехали на других маршрутах.

«Мы спешили, хорошо, что остановился автобус другого маршрута и отвез нас. Правда теперь придется делать пересадки», — добавил новосибирец.