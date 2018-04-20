Водитель мопеда проходит лечение после столкновения с собакой

О жизни и здоровье четвероногого друга Госавтоинспекция Карелии не сообщает.

В Олонце произошло ДТП с участием мопеда и собаки, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В 21:00, в Олонце в районе дома № 13 по улице Полевой, 37-летний водитель мопеда допустил наезд на животное (собаку), после чего сам упал с мопеда. В результате происшествия мужчина получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение,

— говорится в сообщении автодорожного ведомства.

Обстоятельства происшествий устанавливаются.