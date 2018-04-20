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Водитель мопеда проходит лечение после столкновения с собакой
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Водитель мопеда проходит лечение после столкновения с собакой 

Карельские вести 2 часа назад
О жизни и здоровье четвероногого друга Госавтоинспекция Карелии не сообщает.
В Олонце произошло ДТП с участием мопеда и собаки, сообщает Госавтоинспекция Карелии.
В 21:00, в Олонце в районе дома № 13 по улице Полевой, 37-летний водитель мопеда допустил наезд на животное (собаку), после чего сам упал с мопеда. В результате происшествия мужчина получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение,
— говорится в сообщении автодорожного ведомства.
Обстоятельства происшествий устанавливаются.
По материалам: ptzgovorit.ru
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