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На сельской дороге в Пензенской области ВАЗ-2110 опрокинулся в кювет
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На сельской дороге в Пензенской области ВАЗ-2110 опрокинулся в кювет 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
Поздно вечером 19 апреля спасателям Пензенской области пришлось ликвидировать последствия аварии на сельской автодороге с участием вазовской «десятки». Сигнал о дорожно-транспортном происшествии в Камешкирском районе поступил на пульт диспетчера в 21:50 по московскому времени. На место происшествия были незамедлительно направлены специалисты.
«На участке автодороги «Русский Камешкир — Лопатино» в границах Камешкирского района водитель автомобиля марки ВАЗ-2110 не справился с управлением: отечественная легковушка съехала с дороги и опрокинулась в кювет. Пострадавших нет. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались три человека и одна единица техники», — сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В настоящее время в обстоятельствах дорожной аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
«Уважаемые участники дорожного движения! Помните о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей», — обращаются к жителям региона спасатели.
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