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В тройном столкновении в Липецке погибли два человека
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В тройном столкновении в Липецке погибли два человека 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
19 апреля в Липецке столкнулись две иномарки и «пятёрка», в результате чего погибли двое мужчин.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Липецкой области, авария случилась на трассе «Липецк Грязи» около 19.05.38-летний водитель «пятёрки» столкнулся с иномарками Mitsubishi и Hyundai.
В результате ДТП погиб водитель и 38-летний пассажир отечественной легковушки. 27-летнего водителя Hyundai с травмами госпитализировали.
Всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области случилось шесть ДТП, в которых пострадали девять человек и двое погибли.
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