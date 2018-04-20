В тройном столкновении в Липецке погибли два человека

19 апреля в Липецке столкнулись две иномарки и «пятёрка», в результате чего погибли двое мужчин.

Hyundai. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Липецкой области, авария случилась на трассе «Липецк Грязи» около 19.05.38-летний водитель «пятёрки» столкнулся с иномарками Mitsubishi

В результате ДТП погиб водитель и 38-летний пассажир отечественной легковушки. 27-летнего водителя Hyundai с травмами госпитализировали.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области случилось шесть ДТП, в которых пострадали девять человек и двое погибли.