Многометровый фонтан забил на улице Танкистов в Саратове. Видео

Многометровый фонтан из кипятка забил на улице Танкистов в Саратове, это произошло из-за массовых самовольных отключений отопления, сообщили городские энергетики.

Столб горячей воды достигал нескольких метров в высоту, на месте оперативно работают коммунальные службы, в планах устранить прорыв до конца текущего дня.

Пользователи социальных сетей широко обсуждают данный инцидент, некоторые сетуют на то, что «это следовало ожидать, сколько можно старые трубы на новые места закапывать и чинить деревяшками», другие огорчились, что не попали на открытие нового фонтана.