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Многометровый фонтан забил на улице Танкистов в Саратове. Видео
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Многометровый фонтан забил на улице Танкистов в Саратове. Видео 

АиФ 43 минуты назад
Фото: АиФ
Многометровый фонтан из кипятка забил на улице Танкистов в Саратове, это произошло из-за массовых самовольных отключений отопления, сообщили городские энергетики.
Столб горячей воды достигал нескольких метров в высоту, на месте оперативно работают коммунальные службы, в планах устранить прорыв до конца текущего дня.
Пользователи социальных сетей широко обсуждают данный инцидент, некоторые сетуют на то, что «это следовало ожидать, сколько можно старые трубы на новые места закапывать и чинить деревяшками», другие огорчились, что не попали на открытие нового фонтана.
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