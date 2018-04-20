«Завел мопед и попытался скрыться»: стражи порядка задержали во Владивостоке пьяного нарушителя

Во Владивостоке по улице Калинина наряд дорожно-патрульной службы задержал нетрезвого водителя мопеда «Ирбис», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Управление МВД России по Приморскому краю.

Мужчина катил транспортное средство по пешеходному переходу. Когда он увидел сотрудников полиции, завел мопед и попытался скрыться с места в одном из дворов по улице Калинина.

Однако уйти далеко ему не удалось, сотрудники полиции быстро его задержали. С признаками алкогольного опьянения 44-летний мужчина был отстранен от управления транспортным средством и направлен в Краевой наркологический диспансер на медицинское освидетельствование. Как выяснилось, водитель был пьян.