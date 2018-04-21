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Один человек пострадал в результате непогоды в Брянской области
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Один человек пострадал в результате непогоды в Брянской области 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: ДорИнфо
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Один человек пострадал из-за падения дерева в Брянской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
"В результате сильного ветра на мужчину упало дерево. Он получил травму и был госпитализирован", — сказал источник.
Брянская область, как и другие регионы, оказалась во власти шторма.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра (ЦРЦ) МЧС РФ, 21 и 22 апреля на территории Центральной части России пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. «В Брянской, Курской и Смоленской областях ожидается прохождение грозового фронта. Во всех регионах Центрального федерального округа возможно усиление порывов ветра от 7 до 25 метров в секунду», — сообщили в ЦРЦ.
Наиболее непростая ситуация прогнозируется в Белгородской, Владимирской, Ивановской, Липецкой Тульской, Ярославской областях. «Подразделения МЧС России данных регионов функционируют в режиме „повышенная готовность“, развернуты оперативные штабы по контролю за обстановкой», — сообщили в ЦРЦ.
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