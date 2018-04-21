Один человек пострадал в результате непогоды в Брянской области

МОСКВА, 21 апреля. / ТАСС /. Один человек пострадал из-за падения дерева в Брянской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"В результате сильного ветра на мужчину упало дерево. Он получил травму и был госпитализирован", — сказал источник.

Брянская область, как и другие регионы, оказалась во власти шторма.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра (ЦРЦ) МЧС РФ, 21 и 22 апреля на территории Центральной части России пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. «В Брянской, Курской и Смоленской областях ожидается прохождение грозового фронта. Во всех регионах Центрального федерального округа возможно усиление порывов ветра от 7 до 25 метров в секунду», — сообщили в ЦРЦ.