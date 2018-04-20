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Закрыто движение в Лахденпохском районе
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Закрыто движение в Лахденпохском районе 

Карельские вести 1 час назад
Госавтоинспекция Карелии просит внимательно планировать маршрут по автодороге Ихала — Лумиваара.
В Лахденпохском районе на 2-10 км автодороги Ихала — Лумиваара закрыто движение всех транспортных средств до 2 мая 2018 г.
Объезд организован по автодороге Элисенваара — Гос. граница от поселка Лумиваара до Лахденпохьи и от Лахденпохьи до поселка Ихала по автодороге А-121 «Сортавала»,
— передает ГИБДД
Также сотрудники просят водителей быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут движения.
По материалам: ptzgovorit.ru
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