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Участок трассы М-7 закрыли из-за размытой плотины в Татарстане
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Участок трассы М-7 закрыли из-за размытой плотины в Татарстане 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Автомобильная дорога «Кутлу Букаш — Верхний Тимерлек» — участок трассы «М-7-Волга» временно закрыта в связи с угрозой затопления плотины в Рыбно-Слободском районе. О критической ситуации «Казанский репортер» писал накануне. По информации минтранса РТ, ограничения действуют, по крайней мере, с 19 по 28 апреля. Утверждены объездные пути, а именно, водители смогут воспользоваться дорогами Кутлу Букаш — Юлсубино и Кутлу Букаш — Ямашево. Кроме того, можно объехать по дороге Ямашево — Верхний Тимерлек.
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