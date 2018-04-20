Участок трассы М-7 закрыли из-за размытой плотины в Татарстане

Автомобильная дорога «Кутлу Букаш — Верхний Тимерлек» — участок трассы «М-7-Волга» временно закрыта в связи с угрозой затопления плотины в Рыбно-Слободском районе. О критической ситуации «Казанский репортер» писал накануне. По информации минтранса РТ, ограничения действуют, по крайней мере, с 19 по 28 апреля. Утверждены объездные пути, а именно, водители смогут воспользоваться дорогами Кутлу Букаш — Юлсубино и Кутлу Букаш — Ямашево. Кроме того, можно объехать по дороге Ямашево — Верхний Тимерлек.