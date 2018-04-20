Петербуржцы открыли стрельбу из-за парковки

Вечером 19 апреля два водителя устроили драку со стрельбой на газоне возле детской больницы в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, конфликт между 48-летним и 43-летним мужчинами произошел из-за парковочного места.

«Фонтанка» предположила, что мужчины планировали отвести в больницу или навестить там кого-то из своих детей: один из них воспитывает двух сыновей-школьников, у другого две дочери, одна из которых младше четырех лет.

После словесной перепалки один из мужчин несколько раз ударил оппонента. 48-летний инженер в ответ достал травматический пистолет и четыре раза выстрелил в туловище и руку нападавшего.

В результате им обоим понадобилась медицинская помощь. Мужчин госпитализировали в разные больницы.