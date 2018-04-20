Ещё
Петербуржцы открыли стрельбу из-за парковки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Петербуржцы открыли стрельбу из-за парковки 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вечером 19 апреля два водителя устроили драку со стрельбой на газоне возле детской больницы в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, конфликт между 48-летним и 43-летним мужчинами произошел из-за парковочного места.
«Фонтанка» предположила, что мужчины планировали отвести в больницу или навестить там кого-то из своих детей: один из них воспитывает двух сыновей-школьников, у другого две дочери, одна из которых младше четырех лет.
После словесной перепалки один из мужчин несколько раз ударил оппонента. 48-летний инженер в ответ достал травматический пистолет и четыре раза выстрелил в туловище и руку нападавшего.
В результате им обоим понадобилась медицинская помощь. Мужчин госпитализировали в разные больницы.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску102
Мотоциклистам отказывают в ОСАГО47
Девушке в багажнике авто сломали ноги2
Китайский урод для субербогачей48
Красота Женевского автосалона37
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение