«А самогон есть?»: в Самаре задержали нетрезвого водителя BMW

Ночь с субботы на воскресенье. На горячую линию общественного движения «Ночной патруль» поступает информацию: во дворах на ул. Физкультурной замечена иномарка, есть вероятность, что мужчина за рулем нетрезв.

Активисты едут проверить информацию и убеждаются, что у водителя имеются все признаки опьянения: характерный флер веселого вечера, нечеткая речь и взгляд с совсем не таинственной поволокой.

Общественники предлагают ему пересесть в такси, чтобы добраться до дома. Мужчина успокаивает: «Пацаны, все будет в порядке. Никуда не поеду!». Через несколько минут, убедившись, что посторонние ушли, водитель жмет на газ и выезжает на ул. Победы.

В погоню за иномаркой пускаются активисты, но обманщика уже караулят инспекторы ДПС . Не проходит и пяти минут, как лихача задерживают. На вопрос полицейских о том, встречался ли водитель этим вечером с алкоголем, мужчина, на этот раз, честно отвечает: «Выпил несколько бутылок пива».

История развивалась по привычному сценарию, пока не подъехал друг задержанного. «Что случилось? Э, командир! Давай я за него распишусь. Макс, кто ехал-то, куда ехал? Ты вообще стоял на месте. Дурак, не расписывайся не за что. Камеру эту давай снимай, выдирай и поехали домой, давай мне ключи от машины», — посоветовал товарищ.

Мужчина предупредил, что сейчас он «заведет машину и рванет». В конце своего страстного монолога, приятель задержанного поинтересовался у инспекторов: «А самогон есть?»

Самогона не было. Раздосадованный мужчина перешел в нападение и заявил одному из полицейских: «Ты где живешь? Мы тебя встретим».

Угомонить и успокоить товарища смог только задержанный водитель. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина, управлявший иномаркой, отказался, сославшись на то, что все с его состоянием очевидно.

Автомобиль отправили на штраф стоянку, а водителю выписали протокол и рекомендовали через некоторое время прийти в суд, где должны вынести решение о лишении водительского удостоверения и назначить штраф в размере 30 тыс. рублей.