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«А самогон есть?»: в Самаре задержали нетрезвого водителя BMW
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«А самогон есть?»: в Самаре задержали нетрезвого водителя BMW 

Волга Ньюс 2 часа назад
Ночь с субботы на воскресенье. На горячую линию общественного движения «Ночной патруль» поступает информацию: во дворах на ул. Физкультурной замечена иномарка, есть вероятность, что мужчина за рулем нетрезв.
Активисты едут проверить информацию и убеждаются, что у водителя имеются все признаки опьянения: характерный флер веселого вечера, нечеткая речь и взгляд с совсем не таинственной поволокой.
Общественники предлагают ему пересесть в такси, чтобы добраться до дома. Мужчина успокаивает: «Пацаны, все будет в порядке. Никуда не поеду!». Через несколько минут, убедившись, что посторонние ушли, водитель жмет на газ и выезжает на ул. Победы.
В погоню за иномаркой пускаются активисты, но обманщика уже караулят инспекторы ДПС. Не проходит и пяти минут, как лихача задерживают. На вопрос полицейских о том, встречался ли водитель этим вечером с алкоголем, мужчина, на этот раз, честно отвечает: «Выпил несколько бутылок пива».
История развивалась по привычному сценарию, пока не подъехал друг задержанного. «Что случилось? Э, командир! Давай я за него распишусь. Макс, кто ехал-то, куда ехал? Ты вообще стоял на месте. Дурак, не расписывайся не за что. Камеру эту давай снимай, выдирай и поехали домой, давай мне ключи от машины», — посоветовал товарищ.
Мужчина предупредил, что сейчас он «заведет машину и рванет». В конце своего страстного монолога, приятель задержанного поинтересовался у инспекторов: «А самогон есть?»
Самогона не было. Раздосадованный мужчина перешел в нападение и заявил одному из полицейских: «Ты где живешь? Мы тебя встретим».
Угомонить и успокоить товарища смог только задержанный водитель. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина, управлявший иномаркой, отказался, сославшись на то, что все с его состоянием очевидно.
Автомобиль отправили на штраф стоянку, а водителю выписали протокол и рекомендовали через некоторое время прийти в суд, где должны вынести решение о лишении водительского удостоверения и назначить штраф в размере 30 тыс. рублей.
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