Лыжница Анна Нечаевская призвала вологжан соблюдать ПДД

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Анна Нечаевская поучаствовала во всероссийской акции «Пристегнись, Россия». С обращением соблюдать правила дорожного движения атлетка вышла на дороги родного Верховажья.

Вместе с сотрудниками ГИБДД и воспитанниками отряда ЮИД спортсменка напомнила местным автомобилистам правила поведения на проезжей части и попросила всегда пристегиваться за рулем.

Как сообщает областное УМВД, Анна раздала автографы и памятки пешеходам, а в ответ получила световозвращающий сигнальный жилет. Он является обязательным для водителей, пожелавшим в темное время суток остановиться на трассе и выйти из машины.