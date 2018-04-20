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Лыжница Анна Нечаевская призвала вологжан соблюдать ПДД
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Лыжница Анна Нечаевская призвала вологжан соблюдать ПДД 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Анна Нечаевская поучаствовала во всероссийской акции «Пристегнись, Россия». С обращением соблюдать правила дорожного движения атлетка вышла на дороги родного Верховажья.
Вместе с сотрудниками ГИБДД и воспитанниками отряда ЮИД спортсменка напомнила местным автомобилистам правила поведения на проезжей части и попросила всегда пристегиваться за рулем.
Как сообщает областное УМВД, Анна раздала автографы и памятки пешеходам, а в ответ получила световозвращающий сигнальный жилет. Он является обязательным для водителей, пожелавшим в темное время суток остановиться на трассе и выйти из машины.
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