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На КАД каршеринговый автомобиль влетел в машину дорожной службы
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На КАД каршеринговый автомобиль влетел в машину дорожной службы 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Северной столице каршериновый автомобиль врезался в машину дорожной службы, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Авария произошла в ночь на 20 апреля на съезде внешнего кольца КАД в сторону Красного Села.
По словам очевидцев, водитель «Делимобиля» был нетрезв: при прохождении проверки он показал 0,6 промилле.
Свидетели ДТП полагают, что именно это и спасло автомобилиста от серьезных травм: от отделался небольшой царапиной на руке, в то время как его машина превратилась в груду металла.
По факту аварии ведется проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства столкновения.
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