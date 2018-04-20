На КАД каршеринговый автомобиль влетел в машину дорожной службы

В Северной столице каршериновый автомобиль врезался в машину дорожной службы, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Авария произошла в ночь на 20 апреля на съезде внешнего кольца КАД в сторону Красного Села.

По словам очевидцев, водитель «Делимобиля» был нетрезв: при прохождении проверки он показал 0,6 промилле.

Свидетели ДТП полагают, что именно это и спасло автомобилиста от серьезных травм: от отделался небольшой царапиной на руке, в то время как его машина превратилась в груду металла.