В Новороссийске пенсионер погиб, помогая санитарам выносить труп жены

В частном доме по улице Железнодорожной в Новороссийске произошла трагедия. Несколько дней назад 66-летнюю женщину сбил локомотив и пенсионерка получила серьезные травмы, из-за чего тяжело передвигалась, сообщает «Живая Кубань».

В середине апреля супруг женщины ушел в церковь. При возвращении он обнаружил жену мертвой. Предварительно, пенсионерка погибла от сердечного приступа. Когад приехали медики, мужчина начал помогать санитарам выносить труп женщины. В этот момент ему резко стало плохо, и он упал замертво. Врачи констатировали смерть. Проводится проверка.