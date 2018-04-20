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В Новороссийске пенсионер погиб, помогая санитарам выносить труп жены
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В Новороссийске пенсионер погиб, помогая санитарам выносить труп жены 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В частном доме по улице Железнодорожной в Новороссийске произошла трагедия. Несколько дней назад 66-летнюю женщину сбил локомотив и пенсионерка получила серьезные травмы, из-за чего тяжело передвигалась, сообщает «Живая Кубань».
В середине апреля супруг женщины ушел в церковь. При возвращении он обнаружил жену мертвой. Предварительно, пенсионерка погибла от сердечного приступа. Когад приехали медики, мужчина начал помогать санитарам выносить труп женщины. В этот момент ему резко стало плохо, и он упал замертво. Врачи констатировали смерть. Проводится проверка.
«ФедералПресс» напоминает, что в Бийске пенсионер погиб во время обрушения потолка.
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