В Ростове сократят водителей-гастарбайтеров

В Ростове придумали, как повысить квалификацию водителей. Для этого чиновники предложили уменьшить количество автобусов и маршруток. Таким образом, на работу не придется брать всех подряд из-за дефицита кадров.

На встрече с представителями администрации Ростова жители Ленинского района спросили, почему ростовские автобусы водят «гастарбайтеры, которые курят за рулем, грубят пассажирам и соревнуются с другими водителями».

— Если сократить количество автобусов и увеличить их вместимость, то транспорт будет ходить с меньшей частотой, и у водителей просто не будет возможности соревноваться. Сейчас за одну минуту через остановку на центральных улицах проезжает много автобусов. И они друг за другом пытаются угнаться, чтобы забрать этих бедных пассажиров, — заявил главный специалист отдела общественного пассажирского транспорта Ростова Евгений Романцов

Романцов рассказал, что количество маршруток в городе планируют уменьшить на 50%. По его словам, так станет меньше вакансий, поэтому на работе останутся «только нормальные водители». В настоящее время в городе дефицит кадров, на работу берут всех. Сейчас в Ростове работает 1600 единиц общественного транспорта.