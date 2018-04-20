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В Ростове сократят водителей-гастарбайтеров
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В Ростове сократят водителей-гастарбайтеров 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростове придумали, как повысить квалификацию водителей. Для этого чиновники предложили уменьшить количество автобусов и маршруток. Таким образом, на работу не придется брать всех подряд из-за дефицита кадров.
На встрече с представителями администрации Ростова жители Ленинского района спросили, почему ростовские автобусы водят «гастарбайтеры, которые курят за рулем, грубят пассажирам и соревнуются с другими водителями».
— Если сократить количество автобусов и увеличить их вместимость, то транспорт будет ходить с меньшей частотой, и у водителей просто не будет возможности соревноваться. Сейчас за одну минуту через остановку на центральных улицах проезжает много автобусов. И они друг за другом пытаются угнаться, чтобы забрать этих бедных пассажиров, — заявил главный специалист отдела общественного пассажирского транспорта Ростова Евгений Романцов.
Романцов рассказал, что количество маршруток в городе планируют уменьшить на 50%. По его словам, так станет меньше вакансий, поэтому на работе останутся «только нормальные водители». В настоящее время в городе дефицит кадров, на работу берут всех. Сейчас в Ростове работает 1600 единиц общественного транспорта.
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