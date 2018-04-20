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ДТП стало причиной затора на мосту через Клязьму
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ДТП стало причиной затора на мосту через Клязьму 

АиФ Владимир 31 минуту назад
Фото: АиФ Владимир
Столкновение двух автомобилей стало причиной транспортного коллапаса на мосту через Клязьму во Владимире.
Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла вечером в четверг, 19 апреля, в 18.40. 30-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Geely, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Нивой».
В результате ДТП пострадали два человека — виновник аварии и женщина-пассажир отечественной машины. Их госпитализировали. Как пишут очевидцы события в социальных сетях, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
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