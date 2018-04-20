Пьяное ДТП на дамбе

Фото из группы «Подслушано во Владимире»

Вчера вечером на мосту через Клязьму в районе Загородного парка произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По предварительной информации, водитель китайского « Geely », находясь в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Нива».

В результате аварии пострадала пассажирка российского автопрома. С различными травмами она доставлена в городскую больницу «скорой помощи». Водитель и еще один пассажир «Нивы» отделались посещением травмпункта.

Водитель «китайца» с места происшествия скрылся. Как пишут очевидцы ДТП в паблике «Подслушано во Владимире» социальной сети «ВКонтакте», на пьяном нет ни царапины. В машине он оставил свои документы. По ним его и пытаются сейчас найти сотрудники правопорядка.

Отмечу, что из-за разбора последствий аварии в обе стороны дамбы образовалась огромная многокилометровая пробка.