В Уфе стоматолог разъезжал пьяным по поддельным правам

В Уфе 33-летний стоматолог повторно ездил пьяным за рулем по поддельным правам. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В апреле прошлого года подсудимого уже лишали водительских прав за нетрезвое вождение. Однако в сентябре того же года он за 14 тысяч рублей через интернет купил поддельное водительское удостоверение. В документе была его фотография, но указано имя другого человека.

Через несколько дней мужчину за рулём автомобиля « Mitsubishi » остановил инспектор ДПС . Он обнаружил, что водитель был в состоянии опьянения и распознал подделку документа.

Подсудимый признал вину.

Кировский районный суд Уфы признал мужчину виновным в использовании заведомо подложного документа и управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение. Назначил наказание 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 9 месяцев, а также лишил его права управления транспортным средством на 2 года.