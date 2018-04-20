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В Уфе стоматолог разъезжал пьяным по поддельным правам
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В Уфе стоматолог разъезжал пьяным по поддельным правам 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе 33-летний стоматолог повторно ездил пьяным за рулем по поддельным правам. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В апреле прошлого года подсудимого уже лишали водительских прав за нетрезвое вождение. Однако в сентябре того же года он за 14 тысяч рублей через интернет купил поддельное водительское удостоверение. В документе была его фотография, но указано имя другого человека.
Через несколько дней мужчину за рулём автомобиля «Mitsubishi» остановил инспектор ДПС. Он обнаружил, что водитель был в состоянии опьянения и распознал подделку документа.
Подсудимый признал вину.
Кировский районный суд Уфы признал мужчину виновным в использовании заведомо подложного документа и управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение. Назначил наказание 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 9 месяцев, а также лишил его права управления транспортным средством на 2 года.
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