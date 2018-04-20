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Житель Уфы получил срок за фальшивые водительские права
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Житель Уфы получил срок за фальшивые водительские права 

360tv.ru 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Инспектор ДПС задержал нетрезвого водителя с фальшивыми водительскими правами в Уфе. Мужчину лишили удостоверения в 2017 году за аналогичное нарушение, и он пошел на хитрость. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Мужчина купил фальшивые водительские права с чужим именем и фамилией через интернет за 14 тысяч рублей. Подделку обнаружил сотрудник дорожной полиции.
По решению суда нарушителя приговорили к девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Его также на два года лишили водительских прав.
Замначальника полиции ОВД Каменска‐Уральского спровоцировал ДТП на железнодорожном переезде и скрылся с места аварии в Свердловской области. В отношении 48‐летнего сотрудника правоохранительных органов проводят служебную проверку.
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