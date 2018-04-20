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Виновница смертельного ДТП на «Скандинавии», в котором погиб ребенок, пойдет под суд
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Виновница смертельного ДТП на «Скандинавии», в котором погиб ребенок, пойдет под суд 

Ivyborg.ru 1 час назад
Жительница Мурманской области, устроившая смертельное ДТП в Выборгском районе, пойдет под суд по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»
Следствие установило, что 40-летняя женщина 12 сентября 2017 года не справилась с управление на «Скандинавии», вылетела на встречку и протаранила Volkswagen Golf. В результате двухлетний ребенок, ехавший с обвиняемой, скончался на месте.
Выборгской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по обвинению жительницы гор. Санкт-Петербург, уроженки гор. Монченгорск Мурманской области, 1978 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.
После вручения обвинительного заключение обвиняемому и его защитнику, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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