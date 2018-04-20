Детям, которые пострадали в страшном ДТП с машиной, закрепленной за Минздравом, выплатят 2 миллиона

Свердловский областной суд оставил в силе решение, по которому детям, пострадавшим в страшном ДТП на Чусовском тракте, должны выплатить 2 миллиона 210 тысяч рублей.

Авария случилась в сентябре 2016 года. Toyota Camry, принадлежащая ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» и закрепленная за заместителем министра здравоохранения Свердловской области, протаранила Nissan Almera, в котором ехала женщина с четырьмя детьми. Водитель Camry стал обгонять другое авто через двойную сплошную и устроил лобовое столкновение. Трое детей получили тяжелые травмы, самого маленького из них доставили в больницу в коме. Четвертый ребенок получил вред средней тяжести.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, в марте 2017 года водитель Camry был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

— Родители пострадавших обратились в Ленинский районный суд с иском к ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» о взыскании компенсации морального вреда, — рассказали в суде. — В иске мать пострадавших просила взыскать в свою пользу 1 миллион рублей, а также расходы на оплату услуг представителя в размере 25 тысяч рублей и на оформление нотариальной доверенности — в размере 1200 рублей. Отец пострадавших также заявил требования о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей и 1200 рублей на оформление нотариальной доверенности.

Также родители попросили выплатить по миллиону рублей трем сильнее всего пострадавшим детям, а четвертому — 800 тысяч. Общая сумма иска была 5 828 600 рублей. Суд удовлетворил требования частично, взыскав с Финансово-хозяйственного управления 2 миллиона 210 тысяч рублей. Если у этого ведомства денег не хватит, их должен выплатить областной Минздрав

Финансово-хозяйственное управление подало апелляцию и пыталось снизить размер компенсации морального вреда, но Свердловский областной суд отклонил эту апелляцию и оставил предыдущее решение в силе.