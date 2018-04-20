Ещё
Детям, которые пострадали в страшном ДТП с машиной, закрепленной за Минздравом, выплатят 2 миллиона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детям, которые пострадали в страшном ДТП с машиной, закрепленной за Минздравом, выплатят 2 миллиона 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Свердловский областной суд оставил в силе решение, по которому детям, пострадавшим в страшном ДТП на Чусовском тракте, должны выплатить 2 миллиона 210 тысяч рублей.
Авария случилась в сентябре 2016 года. Toyota Camry, принадлежащая ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» и закрепленная за заместителем министра здравоохранения Свердловской области, протаранила Nissan Almera, в котором ехала женщина с четырьмя детьми. Водитель Camry стал обгонять другое авто через двойную сплошную и устроил лобовое столкновение. Трое детей получили тяжелые травмы, самого маленького из них доставили в больницу в коме. Четвертый ребенок получил вред средней тяжести.
Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, в марте 2017 года водитель Camry был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.
— Родители пострадавших обратились в Ленинский районный суд с иском к ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» о взыскании компенсации морального вреда, — рассказали в суде. — В иске мать пострадавших просила взыскать в свою пользу 1 миллион рублей, а также расходы на оплату услуг представителя в размере 25 тысяч рублей и на оформление нотариальной доверенности — в размере 1200 рублей. Отец пострадавших также заявил требования о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей и 1200 рублей на оформление нотариальной доверенности.
Также родители попросили выплатить по миллиону рублей трем сильнее всего пострадавшим детям, а четвертому — 800 тысяч. Общая сумма иска была 5 828 600 рублей. Суд удовлетворил требования частично, взыскав с Финансово-хозяйственного управления 2 миллиона 210 тысяч рублей. Если у этого ведомства денег не хватит, их должен выплатить областной Минздрав.
Финансово-хозяйственное управление подало апелляцию и пыталось снизить размер компенсации морального вреда, но Свердловский областной суд отклонил эту апелляцию и оставил предыдущее решение в силе.
e1.ru: последние новости
20-летняя автомобилистка на проспекте Космонавтов врезалась в столб и погубила пассажира Из-за столкновения двух фур ЕКАД между Верхней Пышмой и Берёзовским встал в пробку На Старой Сортировке Mercedes протаранил светофорный столб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску104
Мотоциклистам отказывают в ОСАГО49
Девушке в багажнике авто сломали ноги2
Китайский урод для субербогачей48
Красота Женевского автосалона37
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение