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На улице Тимофея Чаркова автобус протаранил такси
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На улице Тимофея Чаркова автобус протаранил такси 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня, 20 апреля, в 11 часов на перекрестке улиц Дружбы — Тимофея Чаркова автомобиль с логотипрм «Яндекс. Такси» столкнулся с пригородным автобусом No137. — По предварительным данным, водитель «Лады» проехал на запрещающий сигнал светофора. В ДТП пострадал пассажир легковушки, — сообщили в ГИБДД по Тюменской области. При столкновении тюменец получил травму грудной клетки. Обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. Сегодня утром на улице Закалужской произошла еще одна авария. Lexus столкнулся с Daewoo Espero и перевернулся.
В ДТП пострадал пассажир автомобиля
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