На улице Тимофея Чаркова автобус протаранил такси 

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ГИБДД ищет очевидцев, которые сняли дерзкие «покатушки» на Челюскинцев

В районе ДОК «Красный октябрь» прохожие нашли на тротуаре тело мужчины

«Я паркуюсь, как...»: тюменские автохамы перегораживают проезды во дворах и ставят машины под окна